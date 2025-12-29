إعلان

الكرملين: السلام في أوكرانيا أصبح قريبًا واتصال مرتقب بين بوتين وترامب

كتب : مصراوي

12:39 م 29/12/2025

بوتين وترامب

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إنها تتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السلام في أوكرانيا أصبح قريبًا.

وأضاف الكرملين، أن روسيا ليس لديها معلومات بشأن نتائج المفاوضات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي جرت أمس الأحد في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأعلن الكرملين، أنه سيتم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب قريبًا، مطالبًا أوكرانيا بسحب قواتها من منطقة دونباس من أجل وقف الأعمال القتالية.

وتابعت الرئاسة الروسية: "من غير المناسب التعليق علنا على فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة في دونباس والإدارة المشتركة لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية".

الكرملين أوكرانيا دونالد ترامب بوتين

