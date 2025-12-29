ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 متهمًا (7 رجال و4 سيدات، من بينهم 8 لهم معلومات جنائية سابقة) لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق القاهرة، برفقة 19 طفلًا معرضين للخطر.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرته بدور الرعاية المختصة.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد