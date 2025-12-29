إعلان

ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:52 م 29/12/2025

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 متهمًا (7 رجال و4 سيدات، من بينهم 8 لهم معلومات جنائية سابقة) لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق القاهرة، برفقة 19 طفلًا معرضين للخطر.


وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرته بدور الرعاية المختصة.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم التسول

