وكالات

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن ملف المياه يُعد مسألة مصيرية بالنسبة لمصر، ولا يحتمل أي تهاون أو إهمال في متابعته أو في التعامل مع تداعياته.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، مساء الأحد، أوضح عبد العاطي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارًا على التمسك الكامل بحقوق مصر المائية، مؤكدًا عدم التفريط في أي جزء منها، لافتًا إلى أن إقامة أي سدود جديدة على نهر النيل ستقابل بموقف مصري واضح.

وأشار عبد العاطي إلى أن تحركات الدولة في هذا الملف تتم وفق أسس علمية ومنهجية واضحة، وفي إطار رؤية شاملة تحظى بتوافق كامل بين مؤسسات الدولة، وتعتمد على استخدام مختلف الأدوات المتاحة، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني أو الدبلوماسي أو الاقتصادي والتجاري.

وأضاف أن مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم يحقق أي تقدم يُذكر، ووصل إلى طريق مسدود بعد نحو 13 عامًا من المحادثات، ما دفع مصر إلى إنهاء هذا المسار.

وأكد عبد العاطي أن مصر ستتصدى لأي ضرر يمس حقوقها المائية استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي دولة لا تعلن مسبقًا عن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها لحماية مصالحها.