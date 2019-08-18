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    اللجنة الانتخابية في النيجر: إجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2020

    11:01 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    اللجنة الانتخابية في النيجر: إجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2020

    انتخابات

    نيامي- (د ب ا):

    أعلنت اللجنة الانتخابية في النيجر، اليوم الأحد، إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2020، بحسب ما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية.

    ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة الانتخابية القول إنه من المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في فبراير 2021.

    وكان رئيس النيجر محمد ايسوفو قد أعلن عن عدم رغبته في الترشح لفترة رئاسة ثالثة.

    وقد اختار حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم وزير الداخلية محمد بازوم لتمثيله في الانتخابات الرئاسية.

    انتخابات النيجر نيامي اللجنة الانتخابية في النيجر الانتخابات الرئاسية

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