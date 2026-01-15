إعلان

ضبط عاطل نصب على مواطنين بالغربية باسم وشعار وزارة الداخلية

كتب : علاء عمران

02:03 م 15/01/2026 تعديل في 02:11 م

تعبيرية

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عاطل نصب على المواطنين باسم وشعار وزارة الداخلية على منصات التواصل الاجتماعي بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام عاطل -له معلومات جنائية-، بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار وزارة الداخلية، ونشر أخبار وقضايا منسوبة للوزارة، بهدف الإيقاع بالمواطنين والنصب عليهم بزعم تقديم خدمات وفحص شكاوى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن محافظة الغربية، تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة قطور، وبحوزته هاتف محمول وبطاقة دفع إلكتروني تحتوي على مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكاب الواقعة، كما ثبت إدارته لأربع صفحات أخرى منتحلًا صفة شركات صيانة أجهزة كهربائية للنصب على المواطنين.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

