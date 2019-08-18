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    إصابة 20 ومخاوف من مقتل الكثيرين جراء انفجار بحفل زفاف في كابول

    01:50 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    إصابة 20 ومخاوف من مقتل الكثيرين جراء انفجار بحفل زفاف في كابول

    انفجار بحفل زفاف في كابول

    كابول- (د ب أ):

    أصيب 20 شخصا على الأقل جراء انفجار استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول ، ونقلوا إلى المستشفيات، حسبما أفادت منظمة "إيمرجينسي" غير الحكومية فى ساعة متأخرة من مساء السبت .

    كما أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار قد أسفر عن مقتل عدد آخر من الأشخاص، حيث تحدث صحفيون محليون عن مقتل "العشرات"، دون تأكيد رسمي بشأن عدد القتلى حتى الآن.

    ووقع الانفجار فى ساعة متأخرة من مساء السبت، حسبما ذكر نصرت رحيمي ، المتحدث باسم وزارة الداخلية عبر حسابه على تويتر.

    وقال رحيمي إن هناك عددا من المصابين المدنيين وعددا من القتلى. وأضاف أنه سيتم الكشف عن معلومات محددة بشأن القتلى والجرحى في وقت لاحق.

    ولم يتضح سبب الانفجار، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

    حادث انفجار حفل زفاف كابول
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