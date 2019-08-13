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    مقاتلتان روسيتان تبعدان طائرة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع "شويجو"

    05:49 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    مقاتلتان روسيتان تبعدان طائرة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع "شويجو"

    موسكو - (د ب أ)

    كشفت تقارير إعلامية في روسيا أن مقاتلتين روسيتين أبعدتا طائرة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أن اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

    وذكرت محطة (روسيا 24) التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن طائرة الناتو وهي من طراز إف-18 حاولت الاقتراب من طائرة شويجو فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.

    وأوضحت القناة أن طائرة الوزير الروسي كانت في طريق العودة من جيب كاليننجراد إلى روسيا وكان يرافقها المقاتلتان وهما من طراز سوخوى-27 وتابعتان للأسطول الروسي في البلطيق.

    وتتكرر حوادث اقتراب طائرات روسية وأخرى من الناتو فوق بحر البلطيق وفوق مناطق بحرية أخرى.

    كانت وزارة الدفاع الليتوانية أعلنت في الأسبوع الماضي عن تكرار صفارات الإنذار والتي تنطلق عندما يتم تحديد وجود مقاتلات روسية فوق المياه الدولية في البلطيق.

    وتسود حركة نقل جوي صاخبة في المنطقة الواقعة بين جيب كاليننجراد وليتوانيا.

    روسيا حلف شمال الأطلسي وزير الدفاع الروسي

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