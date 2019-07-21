زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب وسط كوريا الجنوبية
09:14 ص الأحد 21 يوليو 2019
سول -أ ش أ:
ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد مدينة سانجو بمقاطعة جيونج سانج في وسط كوريا الجنوبية.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الكورية - في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو اصابات جراء الزلزال.
كما لم يؤثر الزلزال على العمليات داخل المفاعلات النووية أو مرافق التخلص من النفايات المشعة، وفقا لمصادر مطلعة.
هذا المحتوى من
-
404
-
307
-
277
-
188
-
157
-
153
-
99
-
87
-
84
-
77