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    زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب وسط كوريا الجنوبية

    09:14 ص الأحد 21 يوليو 2019
    زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب وسط كوريا الجنوبية

    زلزال _ارشيفية

    سول -أ ش أ:

    ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد مدينة سانجو بمقاطعة جيونج سانج في وسط كوريا الجنوبية.

    وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الكورية - في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو اصابات جراء الزلزال.

    كما لم يؤثر الزلزال على العمليات داخل المفاعلات النووية أو مرافق التخلص من النفايات المشعة، وفقا لمصادر مطلعة.

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    هزة أرضية كوريا الجنوبية مقاطعة جيونج سانج

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