زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب وسط كوريا الجنوبية

سول -أ ش أ:

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد مدينة سانجو بمقاطعة جيونج سانج في وسط كوريا الجنوبية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الكورية - في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو اصابات جراء الزلزال.

كما لم يؤثر الزلزال على العمليات داخل المفاعلات النووية أو مرافق التخلص من النفايات المشعة، وفقا لمصادر مطلعة.