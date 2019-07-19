مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

صنعاء- (د ب أ):

قال مصدر أمني إن مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة، شنوا اليوم الجمعة، هجوماً على نقطة أمنية في مدينة أبين، جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة مثلهم.

وأضاف المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن النقطة الأمنية تتبع قوات الحزام الأمني في نقطة الحمر، بمديرية المحفد.

وبحسب المصدر، فقد لاذ المسلحون بالفرار، في حين انتشرت قوات الأمن في عموم المنطقة لملاحقة تلك العناصر.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوتر بين قوات الحزام الأمني التي تتلقى الدعم من دولة الإمارات، والقوات الحكومية في عدد من المناطق المحررة من الحوثيين، جنوبي البلاد.

وتنتشر عناصر من تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، على الرغم من إعلان قوات الحزام الأمني "تطهير المحافظة من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها مؤخراً".

وسبق أن نفذت عناصر تنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية، العديد من الهجمات المسلحة في أبين استهدفت عناصر في الجيش والأمن ومسؤولين، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.