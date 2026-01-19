إعلان

وزير الأوقاف الأردني: بعض الخطابات الدينية اتجهت نحو الزهد بمعناه السلبي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:54 م 19/01/2026

الدكتور محمد مسلم الخلايلة

أكد الدكتور محمد مسلم الخلايلة - وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، في كلمته بالمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العمل والمهن شكّلا ركيزة أساسية في بناء الحضارة الإسلامية منذ فجرها الأول، مشددًا على أن الإسلام لم ينظر إلى المهن نظرة دونية، بل جعلها جزءًا من منظومة القيم الدينية والإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمته في فاعليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى الإسلامية، الذي يعقد لمدة يومين تحت رعاية الرئيس السيسي.

ووجّه الشكر إلى جمهورية مصر العربية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمفتي، و الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر، مثمنًا حسن التنظيم وأهمية الموضوع المطروح، ومشيدًا بخروج المؤتمر عن الإطار التقليدي في اختيار قضاياه الفكرية.

وأوضح وزير الأوقاف الأردني أن النبي ﷺ، منذ قدومه إلى المدينة المنورة وبداية تأسيس الدولة الإسلامية، أولى تعليم المهن عناية كبيرة، فأرسل من يتعلم صناعة السلاح، ومن يتعلم لغات الأمم الأخرى، وأنشأ سوقًا مستقلًا يقوم على العمل والإنتاج، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية حضارية متكاملة لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأشار إلى أن السنة النبوية الشريفة أكدت قيمة العمل وإتقانه، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»، لافتًا إلى أن الأنبياء جميعًا كانوا أصحاب مهن، وأن هذا النهج استمر في عصور الصحابة والتابعين، حيث كان العمل معيارًا للتقدير الاجتماعي والإنساني.

وتوقف الدكتور محمد مسلم الخلايلة عند واقع الخطاب الإسلامي المعاصر، متسائلًا عن موقع الحث على العمل والمهن في هذا الخطاب، وملاحظًا أن بعض الخطابات الدينية في العالمين العربي والإسلامي اتجهت نحو الزهد بمعناه السلبي، وابتعدت عن تشجيع الإنتاج والعمل، على خلاف المنهج الإسلامي الأصيل الذي جمع بين العبادة والعمران.

وأكد في ختام كلمته أن استعادة التوازن في الخطاب الديني، وربطه بقيم العمل والإنتاج وإتقان المهن، يمثل ضرورة حضارية لمواجهة التحديات المعاصرة، وبناء مستقبل أكثر قوة واستقلالًا للأمة.

