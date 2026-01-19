قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن أي تصحيح محتمل في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيكون محدودًا وطفيفًا، ولن يتجاوز نطاق 5% إلى 7%، مؤكدًا أن الحديث عن انهيار في الأسعار غير مطروح على الإطلاق في ظل المعطيات الحالية للأسواق.

وأوضح معطي أن الاتجاه العام لأسعار الذهب لا يزال صعوديًا، مع ترجيحات بتسجيل مستويات تاريخية جديدة قد تصل إلى 5 آلاف وربما 6 آلاف دولار خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بحزمة من العوامل الأساسية التي تعزز استمرار موجة الارتفاع، ليس فقط في الذهب، وإنما في الفضة والمعادن بشكل عام.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا يمثل عامل دعم رئيسيًا للأسعار، في ظل تعدد الملفات المفتوحة واستمرار بؤر التوتر دون حلول نهائية، سواء في فنزويلا، أو استمرار أزمة إيران، فضلًا عن التطورات المتسارعة في ملف جرينلاند، الذي يشهد تصعيدًا لافتًا مع دخول أوروبي واضح عبر تحركات وتدريبات عسكرية، في رسالة مباشرة برفض الطرح الأمريكي المتعلق بالمنطقة.

وأضاف أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن رفع الرسوم الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي من 10% إلى 25%، تمثل عامل ضغط إضافيًا على الأسواق العالمية، وتزيد من حالة عدم اليقين، وهو ما يدفع المستثمرين للتحوط واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

ولفت معطي إلى أن الطلب المتزايد على المعادن، في ظل التوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، يعزز من قوة الأساسيات الداعمة لأسعار الذهب والمعادن، مشددًا على أنه لا توجد مؤشرات حقيقية تدفع إلى توقع انهيار سعري، حتى مع حدوث تصحيحات محدودة وقصيرة الأجل.

