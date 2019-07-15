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    نائب ليبي: البرلمان يعمل على تشكيل حكومة جديدة بديلة للوفاق

    07:13 م الإثنين 15 يوليه 2019
    نائب ليبي: البرلمان يعمل على تشكيل حكومة جديدة بديلة للوفاق

    مجلس النواب الليبي

    موسكو - (د ب ا)

    قال النائب علي الصول عضو مجلس النواب الليبي إن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.

    وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أن البرلمان الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد، الذي يحق له اتخاذ أي خطوات بعيدة أيضا عن مجلس الدولة.

    وتابع أن المجلس سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة، وأن القاهرة ترحب باستضافة أية اجتماعات أخرى، حال تعسرها في الداخل الليبي.

    وأوضح أن المجتمعين في القاهرة أكدوا على وحدة ليبيا، كما رحبوا بانضمام الأعضاء من المناطق الأخرى خلال بحث عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

    وأشار إلى النواب الذين شاركوا اجتماعات القاهرة أكدوا على، وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك "خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

    وذكر أنهم أكدوا على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

    من ناحيته، قال النائب أبو صلاح شلبي عضو مجلس النواب الليبي، أن المجلس ملتزم بالاتفاق السياسي المعتمد من المجتمع الدولي.

    وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي وقتله عام2011 صراعات مسلحة ،وفي شهر ابريل شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من مجلس النواب المنتخب، حملة للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا ، مماأدى إلى قتال مع قوات الاخيرة.

    مجلس النواب الليبي علي الصول حكومة الوفاق المجلس الرئاسي

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