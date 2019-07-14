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    مصرع 13 حوثيًا بينهم قيادي بنيران الجيش اليمني شمالي الضالع

    06:36 م الأحد 14 يوليه 2019
    مصرع 13 حوثيًا بينهم قيادي بنيران الجيش اليمني شمالي الضالع

    قوات الجيش اليمني

    عدن - (أ ش أ):

    لقي 13 حوثيا بينهم قيادي بارز مصرعهم، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية "قعطبة" شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

    وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهتي "غلق" و"شخب" في مديرية "قعطبة" بمحافظة الضالع، لافتا إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الانقلابية وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق بمحافظة إب.

    وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر المليشيا - بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر - وجرح آخرين.

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    الجيش اليمني عدن اليمن محافظة الضالع وزارة الدفاع اليمنية

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