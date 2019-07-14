"صفقة أوباما".. لماذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي؟

واشنطن- (أ ف ب):

أظهرت وثائق دبلوماسية مسربة نشرتها صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية، الأحد، أن سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الصفقة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها مرتبطة بسَلفه باراك أوباما.

وكتب السفير البريطاني المستقيل كيم داروش، في برقية دبلوماسية تعود إلى مايو 2018، أن "الإدارة الأمريكية تراهن على عمل تخريب دبلوماسي لأسبابٍ إيديولوجية وشخصية على ما يبدو - لأنّها كانت صفقة أوباما".

وهذه البرقية جزء من دفعة ثانية من التقارير السرية المسربة التي نشرتها "ذا ميل أون صنداي"، بعد برقية أولى قد سُرّبت وأدت إلى استقالة داروش الأربعاء الفائت.

وأعلنت الشرطة البريطانية مساء الجمعة أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب المذكرات الدبلوماسية.

وقال مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان إن "وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن التي تضطلع بالمسؤولية الوطنية (المتمثلة) بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، فتحت تحقيقا جنائيا".

وأضاف "نظرا للتبعات الكبيرة لتسريب هذه الوثائق، أنا مقتنع بأن هذا ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة، ومن الواضح أنه ستكون هناك مصلحة عامة في إحالة المسؤول أو المسؤولين على القضاء".

من جهتها، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، أن تحقيقا حكوميا حول عمليّات التسريب كشف أن المشتبه به هو موظف بريطاني يطلع عادة على أرشيف وزارة الخارجية.

وكان سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آلن دانكان صرح خلال الأسبوع الجاري أن "تسريبا من الداخل"، أي من داخل الإدارة، هو "الفرضية الأولى".

وتحقق شرطة لندن أيضا في خرق محتمل لقانون الأسرار الرسمية.

وكان وزير الخارجيّة البريطاني آنذاك، بوريس جونسون، توجه في مايو 2018 إلى واشنطن لمحاولة إقناع ترامب بعدم التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في 2015.

وفي برقية أرسلها بعد ذلك، أشار داروش إلى الانقسامات داخل فريق دونالد ترامب حول القرار الواجب اتخاذه، وانتقد غياب استراتيجية طويلة الأمد لدى البيت الأبيض.

وكتب داروش "أنهم لا يستطيعون صوغ أيّ استراتيجيّة لليوم التالي، والاتّصالات مع وزارة الخارجيّة الأمريكية صباح اليوم لا تقترح أيّ خطّة لمَد اليد إلى الشركاء والحلفاء، سواء في أوروبا أو في المنطقة".

وأشار السفير البريطاني أيضا إلى أن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو وخلال محادثاته مع بوريس جونسون "نأى بنفسه بذكاء بحديثه عن قرار اتخذه الرئيس".

وقال داروش إن بومبيو لمّح إلى أنه حاول بلا جدوى أن "يُسوّق" أمام ترامب لنصٍّ تمّت مراجعته، بحسب ما نقلت "ذي ميل أون صنداي".

وكانت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا وقعت في 2015 مع إيران اتفاقا للحد من برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران.

وانتقد ترامب الاتفاق قبل أن يعلن انسحاب الولايات المتحدة منه في الثامن من مايو 2018.

وأدى تسريب مذكرات دبلوماسية بريطانية تتضمن انتقادات للرئيس الأمريكي إلى عاصفة بين الولايات المتحدة وحليفتها المملكة المتحدة.

وفي التقارير التي نشرت السبت الماضي، وصف دراوش البيت الأبيض بأنه "مختل وغير كُفء". وردّ ترامب بوصف السفير بأنه "غبي ومُدع"، مؤكدا أنه لن يجري أي اتصال معه. وطالت انتقادات ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت قد سارعت إلى التعبير عن دعمها لسفيرها.

وواجهت الشرطة البريطانيّة اتهامات بتهديد حرية الصحافة السبت، بعد إصدارها تحذيرا إلى وسائل الإعلام التي قد تُقدم على نشر وثائق سرّية.

ورأى جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي على رأس حزب المحافظين، أن ملاحقة وسائل الإعلام يمكن أن يكون له "تأثير مخيف على النقاش العام".