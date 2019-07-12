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    روسيا تؤكد تسليم الدفعة الأولى من أجزاء منظومة "إس-400" الدفاعية إلى تركيا

    12:08 م الجمعة 12 يوليو 2019
    روسيا تؤكد تسليم الدفعة الأولى من أجزاء منظومة "إس-400" الدفاعية إلى تركيا

    منظومة إس 400

    موسكو- (د ب أ):

    أكدت الحكومة الروسية أنها بدأت شحن الدفعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي المتقدمة "إس-400" إلى تركيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

    وقالت الهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني في روسيا في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، إنها "تؤكد حقيقة بدء توريد منظومة، إس-400، إلى تركيا."

    وأضاف البيان: "عملية التسليم تتم وفقا للمواعيد المتفق عليها."

    وكانت وزارة الدفاع في تركيا أعلنت في وقت سابق اليوم وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة "إس-400" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

    وقال البيان: "في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين (التركي والروسي)، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة، اعتبارا من 12 يوليو 2019 ".

    منظومة إس 400 الحكومة الروسية تركيا
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