روسيا تؤكد تسليم الدفعة الأولى من أجزاء منظومة "إس-400" الدفاعية إلى تركيا

موسكو- (د ب أ):

أكدت الحكومة الروسية أنها بدأت شحن الدفعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي المتقدمة "إس-400" إلى تركيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقالت الهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني في روسيا في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، إنها "تؤكد حقيقة بدء توريد منظومة، إس-400، إلى تركيا."

وأضاف البيان: "عملية التسليم تتم وفقا للمواعيد المتفق عليها."

وكانت وزارة الدفاع في تركيا أعلنت في وقت سابق اليوم وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة "إس-400" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

وقال البيان: "في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين (التركي والروسي)، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة، اعتبارا من 12 يوليو 2019 ".