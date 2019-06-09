عباس يشيد بمواقف روسيا والصين الداعمة "للحقوق الفلسطينية"

رام الله - (د ب أ):

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد ببيان روسي صيني مشترك صدر قبل أيام واعتبر أنه داعم للحقوق الفلسطينية.

وأبرز عباس، في بيان له، مطالبة البيان الروسي الصيني بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الاوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن عباس "هذه المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية"، معتبرا أن ذلك "سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذلك سيحول دون أية تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم بأسره".

وكان البيان الروسي الصيني المشترك صدر في أعقاب مباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج في موسكو الأربعاء الماضي.

في هذه الأثناء، دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إلى موقف دولي مناهض لخطة الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال الرجوب للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بشأن تأييد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية "تؤكد على صدقية الموقف الفلسطيني الرسمي من الإدارة الأمريكية المتحيزة بالمطلق لصالح اليمين الإسرائيلي في سعيه لتصفية القضية الفلسطينية".

واعتبر الرجوب أن تصريحات السفير الأمريكي "تستوجب من القائمين على المؤتمر الاقتصادي الذي دعت له الولايات المتحدة في البحرين هذا الشهر، سواء بالاستضافة أو المشاركة فيه، التراجع عن ذلك".