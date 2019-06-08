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    مقتل مدني وإصابة 4 في اعتداء إرهابي بالصواريخ على ريف حماة الشمالي

    12:51 م السبت 08 يونيو 2019
    مقتل مدني وإصابة 4 في اعتداء إرهابي بالصواريخ على ريف حماة الشمالي

    انفجا - ارشيفية

    دمشق - أ ش أ

    قُتِل مدني وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر اعتداء مجموعات إرهابية بعدد من الصواريخ على بلدة شيزر بريف حماة الشمالي الغربي، في خرق جديد من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

    وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة - وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب، اعتدت بعدد من الصواريخ على منازل المواطنين في بلدة شيزر شمال غرب مدينة محردة بالريف الشمالي؛ ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين وحدوث دمار بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

    وأوضحت "سانا" أن وحدات الجيش ردت على الاعتداء الإرهابي برمايات مركزة بسلاح المدفعية على مواقع الإرهابيين في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا؛ ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات في صفوفهم.

    وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها كان آخرها مساء أمس؛ إذ اعتدى الإرهابيون بعدة صواريخ على الأحياء السكنية بمدينة حماة؛ ما أدى إلى إصابات بين الأهالي ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    ريف حماة الارهاب هجوم بالصواريخ سوريا
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