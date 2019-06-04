ماليزيا تعين ناشطة حقوقية رئيسة لوكالة مكافحة الفساد

كوالالمبور- (د ب ا):

عينت ماليزيا لطيفة كويا، الناشطة الحقوقية والعضو بالحزب الحاكم في منصب كبير مفوضي وكالة مكافحة الفساد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن لطيفة هي مديرة مبادرة " محامون من أجل الحرية" ، التي تضم مجموعة من المحاميين تعمل على تنظيم حملات ضد عمليات القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز بدون محاكمة.

ولطيفة أبضا عضو باللجنة المركزية لحزب عدالة الشعب، الشريك في الائتلاف الحكومي.

وجاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء الماليزي أن تعيين لطيفة ساري منذ أول شهر يونيو الجاري.

وجاء في البيان " هذا التعيين يعد أحد الخطوات الرئيسية في عملية إصلاح المؤسسات الحكومية".

وتتركز مهمة لطيفة على التوصل للمتورطين في فضيحة صندوق التنمية "وان ام دي بي"، التي طالت ساسة ماليزيين وأدت لتوجيه أول تهم جنائية ضد مجموعة جولدمان ساكس. ويقول محققون من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سويسرا إنه تم اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق، حيث يخضع رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق للمحاكمة لصلته بهذه الفضيحة.