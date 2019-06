السودان: سقوط أول قتيل في "مليونية 30 يونيو"

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، الأحد، سقوط أول قتيل في "مليونية 30 يونيو" التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للضغط على المدنيين لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقالت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية، في بيان عبر تويتر، إن الضحية شاب عشريني يُدعى خالد، قُتِل إثر إصابته بطلق ناري في الصدر في مدينة عطبرة، التي انطلقت منها شراراة الاحتجاجات في نهاية ديسمبر الماضي.

Central Committee of Sudan Doctors (CCSD)

June 30th, 2019



Urgent



Khalid, a young male in his twenties, was killed by a direct gunshot in his chest in Atbara city.#StandWithSudan#SudanUprising

CCSD’s Media Office

June 30th, 2019 pic.twitter.com/1cMqYG4Vqo