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    السودان: سقوط أول قتيل في "مليونية 30 يونيو"

    04:43 م الأحد 30 يونيو 2019
    السودان: سقوط أول قتيل في "مليونية 30 يونيو"

    مظاهرات في السودان صورة ارشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، الأحد، سقوط أول قتيل في "مليونية 30 يونيو" التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للضغط على المدنيين لتسليم السلطة إلى المدنيين.

    وقالت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية، في بيان عبر تويتر، إن الضحية شاب عشريني يُدعى خالد، قُتِل إثر إصابته بطلق ناري في الصدر في مدينة عطبرة، التي انطلقت منها شراراة الاحتجاجات في نهاية ديسمبر الماضي.

    وأعلن تجمع المهنين السودانيين، أحد مكوّنات قِوى إعلان الحرية والتغيير المُعارضة، وقوع عدة إصابات واعتقالات خلال الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في أنحاء السودان، الأحد، تحت اسم "مليونية 30 يونيو".

    وفي وقت سابق من أمس السبت، حذّر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروفة بـ "حميدتي"، من أنه لن يتسامح مع أي "أعمال تخريب" خلال التظاهرات.

    وقال دقلو، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، إن "هناك مخربون وأشخاص لديهم أجندة خفية.. ونحن لا نريد مشاكل".

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