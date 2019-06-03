محاكمة 3 عراقيين في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى داعش

دوسلدورف - (د ب أ):

بدأت اليوم الاثنين، وقائع محاكمة ثلاثة عراقيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش أمام المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وذكر الادعاء في صحيفة الدعوى أن واحدا من المتهمين نفذ وهو في مرحلة المراهقة 13 هجوما دمويا باستخدام متفجرات ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، بينهم أفراد من القوات المسلحة الأمريكية وعراقيون من الجيش والشرطة والمدنيين.

ويتهم الادعاء المتهم الثاني بتأمين أحكام إعدام شنقا بحق رجال ونساء وأطفال، ويتهم المتهم الثالث بتصوير تنفيذ أحكام إعدام شنقا وإجراءات عقابية.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 27 إلى 29 عاما، وكان قد تم القبض عليهم في يونيو 2018 وأودعوا في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ ويُعْتَقَد أنهم كانوا يمارسون أنشطتهم في غرب العراق.

وقد ألقي القبض عليهم في ألمانيا في مدن بوتروب ودورتموند وامبرج-زولتسباخ.

وكان الرجال تقدموا في ألمانيا بطلبات لجوء، وبعضهم قدم طلبات لجوء لأكثر من مرة، وذكر ممثل للادعاء العام على هامش الجلسة أنه تم رفض طلبات اللجوء المقدمة منهم لكن تم منحهم حماية محدودة بسبب الموقف في العراق.

والتزم المتهمون الصمت في مستهل المحاكمة، وقد حددت المحكمة جدولا للجلسات ينتهي في آخر أغسطس المقبل.