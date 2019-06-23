السعودية: استئناف حركة الطيران في مطار أبها بعد وقفها بسبب هجوم حوثي

القاهرة – مصراوي:

كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الأحد، تفاصيل الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودي (واس) إلى أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم "وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي".

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص سوري الجنسية وإصابة 7 مدنيين.

كانت قناة العربية السعودية ذكرت أن الهجوم يعتقد أنه تم باستخدام طائرة مُسيرة، مشيرة إلى أن حركة الطيران في مطار أبها باتت طبيعية بعد وقفها لمدة ساعة كإجراء احترازي.