"قبل تنفيذها بـ 10 دقائق".. ترامب: أوقفت ضربة عسكرية على إيران

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أصدر أمرًا بإيقاف الضربة العسكرية ضد إيران قبل 10 دقائق من شنّها، ويأتي ذلك في إطار التصعيد الذي تشهده المواجهة بين البلدين، عقب إعلان طهران إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة أمس، الخميس، زعمًا بأنها حاولت اختراق مجالها الجوي.

وفي سلسلة من التغريدات كتبها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أكد ترامب أن الجيش الأمريكي متأهب ومُستعد، مُضيفًا: "لسنا في عجلة من أمرنا، لقد أعدنا بناء جيشنا، ونحن على استعداد للذهاب إلى أي مكان في العالم".

لفت الرئيس الأمريكي إلى إسقاط إيران لطائرة مُسيرة في المياه الدولية الاثنين الماضي. وقال: "لقد كنّا على استعداد لشن هجومًا بثلاث طرق مُختلفة أمس".

وتابع:" لكني سألت القيادة عن عدد الضحايا المُحتمل سقوطهم جراء الهجوم، فأخبروني بأن العدد قد يصل إلى 150، فألغيت الأمر".

ألقى ترامب باللوم على سلفه باراك أوباما فيما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية الآن. وقال: "أبرم (أوباما) مع إيران اتفاقاً سيئًا ورهيبًا، وأعطاهم ما يزيد عن 150 مليار دولار".

وتابع: "كانت إيران تعاني من مشكلة كبيرة ولكنه أنقذهم، ومهد لهم الطريق لامتلاك أسلحة نووية في وقت قريب".

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن إيران باتت أضعف من أي وقت مضى. وأعلن الرئيس الأمريكي، في إحدى تغريداته، أنه تم فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الإيراني، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لها أبدًا بامتلاك أسلحة نووية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير نشرته الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن ترامب وافق الخميس على شن ضربات على أهداف إيرانية ثم تراجع عن قراره.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة كانت تخطط لضرب "مجموعة من الأهداف الايرانية مثل بطاريات الرادار والصواريخ" مساء الخميس، لكن الخطة توقفت فجأة في مراحلها الاولى.

وتعليقًا على اسقاط إيران للطائرة الأمريكية، كتب ترامب في تغريدة، أمس الخميس، "إيران ارتكبت خطأ كبيرا". وأضاف "من الصعب أن أصدق أن الأمر كان متعمدا". وأضاف "أعتقد أن من فعل ذلك قد يكون شخصا غبيا".

تتهم واشنطن إيران بتفجير ناقلتي نفط في خليج عُمان منذ أيام، وهو ما نفته إيران تمامًا. وعلى إثر هذه الواقعة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نشر 1000 جندي إضافي وبطاريات صواريخ باتريوت في منطقة الخليج، ردا على ما وصفته بـ "السلوك العدائي" من جانب القوات الإيرانية.

تفاقمت الأزمة بعد إعلان إيران إنها ستزيد من إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب، وسوف يشهد الأسبوع المُقبل زيادة مخزونها ليتجاوز الحدود التي وافقت عليها مع القوى الدولية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكثفت إيران إنتاج اليورانيوم بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وُصفت بالأشد على الإطلاق عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، العام الماضي.