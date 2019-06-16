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الجيش اليمني: مقتل أكثر من ١٢ مسلحاً حوثياً في هجوم بالضالع

11:15 م الأحد 16 يونيو 2019
الجيش اليمني: مقتل أكثر من ١٢ مسلحاً حوثياً في هجوم بالضالع

الجيش اليمني

عدن (أ ش أ)

قتل أكثر من ١٢ مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب ٢٠ آخرين، اليوم، في هجوم نوعي للجيش اليمني على مواقع المليشيا في شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش اليمني استكملت تحرير عدة مواقع ودحرت المليشيا في عدد من المواقع والتباب المطلة على منطقة الزبيريات القريبة من منطقة شخب شمال الضالع.

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الجيش اليمني مليشيات الحوثي عدن اليمن محافظة الضالع

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