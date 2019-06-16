كيف هنأت إيفانكا ترامب والدها بـ "عيد الأب"؟
06:13 م الأحد 16 يونيو 2019
القاهرة - مصراوي:
هنأت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد الأب، الذي يوافق 16 من يونيو كل عام.
وكتبت إيفانكا عبر حسابها بموقع تويتر: "منذ 4 أعوام قدمت والدي عند إطلاقه حملة ترشحه للرئاسة التي غيّرت أمريكا للأبد".
وتابعت، بسبب شجاعته أصبح الأمريكيون أكثر أمنًا، والأفضل لم يأتِ بعد. عيد أب سعيد!
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