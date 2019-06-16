كيف هنأت إيفانكا ترامب والدها بـ "عيد الأب"؟

القاهرة - مصراوي:

هنأت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد الأب، الذي يوافق 16 من يونيو كل عام.

وكتبت إيفانكا عبر حسابها بموقع تويتر: "منذ 4 أعوام قدمت والدي عند إطلاقه حملة ترشحه للرئاسة التي غيّرت أمريكا للأبد".

وتابعت، بسبب شجاعته أصبح الأمريكيون أكثر أمنًا، والأفضل لم يأتِ بعد. عيد أب سعيد!