"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف إدارة النادي من ملف تجديد عقود بعض لاعبي الفريق، مؤكدًا أن التركيز في الوقت الحالي ينصب بشكل كامل على المباريات الحاسمة، سواء في الدوري المصري الممتاز أو نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن ملفي تجديد عقدي حسام عبد المجيد وأحمد فتوح لا يشغلان حاليًا أولويات الجهاز الفني أو الإدارة، رغم أهميتهما الكبيرة باعتبارهما من الركائز الأساسية في صفوف الفريق، في ظل المباريات الحاسمة التي ينشغل بها الفريق، سواء في بطولتي الدوري أو الكونفدرالية.

وأضاف أن هناك اتجاهًا واضحًا داخل النادي لتمديد عقد الثنائي، مع نية تقديم عروض مالية مناسبة تليق بإمكانياتهما، على أن يتم فتح باب التفاوض عقب نهاية الموسم، في ظل إغلاق جميع الملفات الإدارية مؤقتًا للحفاظ على تركيز اللاعبين.

حقيقة العروض الأوروبية لحسام عبدالمجيد

وفيما يتعلق بما تردد حول تلقي حسام عبد المجيد عروضًا أوروبية، أكد المصدر عدم وصول أي عروض رسمية أو مخاطبات للنادي بهذا الشأن، باستثناء استفسار سابق من أحد الأندية الروسية خلال الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية.