الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
21:00

كومو

"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد

كتب : محمد خيري

02:12 م 21/04/2026

أحمد فتوح

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف إدارة النادي من ملف تجديد عقود بعض لاعبي الفريق، مؤكدًا أن التركيز في الوقت الحالي ينصب بشكل كامل على المباريات الحاسمة، سواء في الدوري المصري الممتاز أو نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن ملفي تجديد عقدي حسام عبد المجيد وأحمد فتوح لا يشغلان حاليًا أولويات الجهاز الفني أو الإدارة، رغم أهميتهما الكبيرة باعتبارهما من الركائز الأساسية في صفوف الفريق، في ظل المباريات الحاسمة التي ينشغل بها الفريق، سواء في بطولتي الدوري أو الكونفدرالية.

وأضاف أن هناك اتجاهًا واضحًا داخل النادي لتمديد عقد الثنائي، مع نية تقديم عروض مالية مناسبة تليق بإمكانياتهما، على أن يتم فتح باب التفاوض عقب نهاية الموسم، في ظل إغلاق جميع الملفات الإدارية مؤقتًا للحفاظ على تركيز اللاعبين.

حقيقة العروض الأوروبية لحسام عبدالمجيد

وفيما يتعلق بما تردد حول تلقي حسام عبد المجيد عروضًا أوروبية، أكد المصدر عدم وصول أي عروض رسمية أو مخاطبات للنادي بهذا الشأن، باستثناء استفسار سابق من أحد الأندية الروسية خلال الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية.

الزمالك أحمد فتوح حسام عبدالمجيد الدوري المصري

شاب يقتل شقيقه في أسوان بسبب خلاف على محل فول وطعمية
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي.. مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟