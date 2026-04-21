تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع شلتر الكلاب الضالة، لمتابعة نسب التنفيذ.

تفاصيل أول شلتر للكلاب الضالة بالتبين

أوضح محافظ القاهرة، أن الشلتر يُقام بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة 5000 متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، بهدف توفير مكان لإيواء الكلاب الضالة، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد أن الشلتر، المقرر الانتهاء منه خلال شهرين، سيتم إدارته وفق أسس علمية تراعي أن الرفق بالحيوان عنصر أساسي للحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالقاهرة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الرفق بالحيوان، للمشاركة في إدارة المأوى وتقديم الرعاية اللازمة للكلاب.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيضم فريقًا من الأطباء البيطريين المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية، إلى جانب تجهيز أماكن مناسبة لرعاية الكلاب، مع إتاحة خدمة تبني الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وحصولها على التطعيمات اللازمة.

