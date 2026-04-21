إعلان

14 صورة من داخل مشروع أول شلتر للكلاب الضالة بالتبين

كتب : محمد نصار

03:29 م 21/04/2026 تعديل في 03:29 م
    محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الإنشائية لتنفيذ مشروع شلتر الكلاب الضالة
    محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الإنشائية لتنفيذ مشروع شلتر الكلاب الضالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع شلتر الكلاب الضالة، لمتابعة نسب التنفيذ.

تفاصيل أول شلتر للكلاب الضالة بالتبين

أوضح محافظ القاهرة، أن الشلتر يُقام بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة 5000 متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، بهدف توفير مكان لإيواء الكلاب الضالة، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد أن الشلتر، المقرر الانتهاء منه خلال شهرين، سيتم إدارته وفق أسس علمية تراعي أن الرفق بالحيوان عنصر أساسي للحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالقاهرة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الرفق بالحيوان، للمشاركة في إدارة المأوى وتقديم الرعاية اللازمة للكلاب.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيضم فريقًا من الأطباء البيطريين المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية، إلى جانب تجهيز أماكن مناسبة لرعاية الكلاب، مع إتاحة خدمة تبني الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وحصولها على التطعيمات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل لملاك ومستأجري المحلات.. مهلة محدودة قبل تطبيق الغلق والتشميع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق الأوتوستراد الطب البيطري إبراهيم صابر شلتر الكلاب الضالة محافظ القاهرة

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان

