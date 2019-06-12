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    ترامب يعلن لقاء بوتين في قمة العشرين باليابان

    07:01 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    ترامب يعلن لقاء بوتين في قمة العشرين باليابان

    دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أنه سيجتمع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة الدول العشرين، التي ستقام في اليابان، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

    في المقابل، قال الكرملين أمس، إن فكرة عقد اجتماع بين ترامب وبوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الشهر في اليابان أصبحت في مهب الريح، مضيفا أنه لا توجد مناقشات للتفاصيل حتى الآن.

    وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

    وقال الكرملين إن بوتين منفتح على الفكرة، لكن يوري أوشاكوف، وهو أحد مساعدي الكرملين، قال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل مثل هذا اللقاء ولا حتى مناقشتها.

    دونالد ترامب فلاديمير بوتين قمة العشرين اليابان

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