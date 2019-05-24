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    إصابة 8 أشخاص في انفجار قرب مسجد بباكستان

    11:23 ص الجمعة 24 مايو 2019
    إصابة 8 أشخاص في انفجار قرب مسجد بباكستان

    إصابة 8 أشخاص في انفجار قرب مسجد بباكستان - أرشيفي

    إسلام أباد - أ ش أ
    أصيب 8 أشخاص على الأقل إثر وقوع انفجار، اليوم الجمعة، بالقرب من أحد المساجد في منطقة "بشتون أباد" بمدينة "كويتا" غربي باكستان.
    ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها" إن الانفجار وقع بالقرب من مسجد "رحمانية" أثناء صلاة الجمعة، ولم تتطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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    باكستان انفجار مسجد رحمانية

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