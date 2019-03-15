لافروف يبحث عددًا من القضايا الملحة مع الأمين العام للأمم المتحدة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن عدد من القضايا الدولية.

وذكرت الوزارة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة، حسبما أوردت وكالة انباء (تاس) الروسية.

وأضافت أن لافروف قدم تعازيه إلى جوتيريش على خلفية مقتل 21 من موظفي الأمم المتحدة في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس الجاري.