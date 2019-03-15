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    لافروف يبحث عددًا من القضايا الملحة مع الأمين العام للأمم المتحدة

    10:47 م الجمعة 15 مارس 2019
    لافروف يبحث عددًا من القضايا الملحة مع الأمين العام للأمم المتحدة

    سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

    موسكو (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن عدد من القضايا الدولية.
    وذكرت الوزارة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة، حسبما أوردت وكالة انباء (تاس) الروسية.
    وأضافت أن لافروف قدم تعازيه إلى جوتيريش على خلفية مقتل 21 من موظفي الأمم المتحدة في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس الجاري.

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    سيرجي لافروف الخارجية الروسية

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