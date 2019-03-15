  • عاجل:ترامب يستخدم "الفيتو" لاستمرار حالة الطوارئ في بلاده

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم نيوزيلندا بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    باكستان: 9 مصابين ومفقودين في الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا

    10:41 م الجمعة 15 مارس 2019
    باكستان: 9 مصابين ومفقودين في الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا

    هجوم نيوزيلندا

    إسلام آباد (أ ش أ)

    أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، إصابة 4 باكستانيين وفقدان خمسة آخرين في عملية إطلاق النار التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

    ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن بيان الخارجية الباكستانية جاء فيه أن الباكستانيين الأربعة المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما فقد خمسة آخرين، وقال إن السفارة الباكستانية في نيوزيلندا على اتصال مع السلطات المحلية في كرايست تشيرش.

    اقرأ أيضاً:

    أسوأ يوم في نيوزيلندا.. الهجوم المروع على مسجدين (تغطية خاصة)

    هذا المحتوى من

    هجوم نيوزيلندا نيوزيلندا وزارة الخارجية الباكستانية باكستان الإرهاب

    الخبر التالى:

    عمدة مدينة كرايست تشيرش: منطقتنا متنوعة جدًا ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان