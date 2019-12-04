مجلس النواب يستأنف جلساته الأحد المقبل بمناقشة قانون الكيانات الإرهابية

كتب - أحمد علي:

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد المقبل، جلساته العامة بمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة.

ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وتقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

ويستأنف المجلس جلساته العامة يوم الاثنين، بمناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد(EXXON MOBIL EGYPT (UPSTREAM) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتد (EXXON MOBIL EGYPT (OFF SHORE) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.

وسوف يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جي إم بي إتش (DEA NILE G.m.b.h.) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي إنترناشيونال ليمتد (PG INTERNATIONAL LIMITED) وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد (BP EXPLORATION DELTA LIMITED) لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 167 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.

وأيضا يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في (SHELL EGYPT N.V) وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش (SHELL AUSTRIA G.M.B.H) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية بدر-2 وبدر-17 بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014.

ويستأنف مجلس النواب جلساته الثلاثاء، باستعراض طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، وعدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وعدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.