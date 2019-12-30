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السعودية: نجاح أول عملية جراحية بالمملكة بواسطة "روبوت"

12:33 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
السعودية: نجاح أول عملية جراحية بالمملكة بواسطة "روبوت"

الروبوت

وكالات:

نجحت مدينة الملك فهد الطبية بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، في إجراء أول عملية ناجحة في المملكة بواسطة "روبوت".

وأشارت المدينة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إلى النجاح في العملية بواسطة "رجل آلي"، ونشرت صورة للروبوت.

وجاء في التغريدة: "أول عملية من نوعها في المملكة العربية السعودية. تحويل مسار لمريض سمنة بواسطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت)".

كانت المملكة بدأت توسعا في استخدام الإنسان الآلي في إجراء العملية الجراحية لتشمل مستشفيات كبيرة بالمملكة.

وتم اعتماد استخدام الروبوت في مستشفى جامعة الملك سعود بالرياض، مدينة الملك عبد العزيز الطبية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، مستشفى قوى الأمن بالرياض، مدينة الملك فهد الطبية بالريا، مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وأخيرًا مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

روبوت مدينة الملك فهد الطبية السعودية مستشفى جامعة الملك سعود

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