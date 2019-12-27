تركيا تعفي فئات محددة من مواطني دولة عربية من تأشيرة الدخول

وكالات:

أعلنت السلطات التركية، أنها ستعفي فئات عمرية محددة من مواطني الجزائر من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، قالت الرئاسة الجزائرية، إن مواطني دولة الجزائر من أعمار من دون الـ15 عامًا، وفوق الـ65 عامًا، تقرر إعفائهم من تأشيرة الدخول المسبقة إلى تركيا.

وذكرت الشبكة الروسية، أن القرار نشر في الجريدة الرسمية، وحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أنه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية لمدة أقصاها 90 يوما، في كل 180 يوما.