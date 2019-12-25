مقتل 42 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي ببوركينافاسو

واجادوجو - (د ب أ):

أعلن وزير الاتصالات في بوركينافاسو ريميس فولجانس داندجينو، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ، أمس الثلاثاء، أن 42 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي شهدته البلاد.

في غضون ذلك، أعلن الجيش عن "تحييد" 80 مهاجما.

وبحسب القوات المسلحة، هاجم مسلحون جنودا ومدنيين في منطقة أربيندا شمالي البلاد أمس الثلاثاء، وتردد أن اشتباكات استمرت لعدة ساعات.

وأعلن رئيس البلاد روش مارك كابوري الحداد يومي الأربعاء والخميس.

وينشط عدد من الجماعات المسلحة في دول الساحل، في منطقة تمتد من جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وأقسم بعض من تلك الجماعات بالولاء لتنظيمي داعش والقاعدة.

ووقعت هناك هجمات متكررة، خاصة في مالي وبوركينافاسو والنيجر المجاورتين.