خروج الرئيس البرازيلي من المستشفى بعد استعادته الذاكرة

برازيليا - (د ب أ):

خرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من المستشفى الثلاثاء عقب استعادته للوعي بعد سقوطه في حمام القصر الرئاسي، حيث أصيب بفقدان قصير للذاكرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئاسة البرازيلية القول إن بولسونارو أمضى ليلة هادئة وغادر مستشفى القوات المسلحة في برازيليا بعد أن خضع للملاحظة لمدة عشر ساعات.

وفي تصريحات أخرى لتلفزيون "باند" المحلي قال بولسونارو إنه فقد ذاكرته لوقت قصير، ثم استعادها في وقت لاحق.

وأضاف: "لم أكن أعرف ، على سبيل المثال ، ما فعلته خلال يوم أمس".

وقال: "لقد سقطت على ظهري وفقدت ذاكرتي ، لكن الحمد لله ، كل شيء على ما يرام".

ونقل بولسونارو للمستشفى مساء الاثنين عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي.

يذكر أنه جرى انتخاب بولسونارو لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي.

وجرى نقل بولسونارو أكثر من مرة للمستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في سبتمبر 2018.