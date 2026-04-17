كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، الجمعة، إن حالة الطقس اليوم تشهد تأثر أغلب الأنحاء بأجواء حارة ومغبرة؛ نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الهيئة، أن تلك الأجواء تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المكشوفة، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المحددة حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما نصحت الهيئة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، لتجنب التعرض المباشر للأتربة المثارة التي قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تجدد نشاط الرياح المثيرة للأتربة مع تقدم ساعات النهار، مما يزيد من الإحساس بالأجواء المغبرة على عدد من المناطق، مع استمرار المتابعة الدورية لتحديثات الحالة الجوية.