أجواء حارة مغبرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

11:31 ص 17/04/2026
    شبورة كثيفة تضرب 6 أكتوبر
    شبورة كثيفة تضرب 6 أكتوبر
    شبورة - أرشيفية
    شبورة مائية (1)
    شبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، الجمعة، إن حالة الطقس اليوم تشهد تأثر أغلب الأنحاء بأجواء حارة ومغبرة؛ نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الهيئة، أن تلك الأجواء تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المكشوفة، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المحددة حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما نصحت الهيئة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، لتجنب التعرض المباشر للأتربة المثارة التي قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تجدد نشاط الرياح المثيرة للأتربة مع تقدم ساعات النهار، مما يزيد من الإحساس بالأجواء المغبرة على عدد من المناطق، مع استمرار المتابعة الدورية لتحديثات الحالة الجوية.

حالة الطقس

فيديو قد يعجبك



أجواء حارة مغبرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أجواء حارة مغبرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
تحرك حكومي عاجل لدعم مزارعي "وادي سعال" بجنوب سيناء بعد موجة السيول
أخبار المحافظات

تحرك حكومي عاجل لدعم مزارعي "وادي سعال" بجنوب سيناء بعد موجة السيول
عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور
زووم

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور

"شعب أصيل" عايدة رياض تعلق على تكريمها بمهرجان الجزائر السينمائي
زووم

"شعب أصيل" عايدة رياض تعلق على تكريمها بمهرجان الجزائر السينمائي
5 أسباب وراء نزيف اللثة بعد خلع ضرس العقل.. متى يكون طبيعيًا ومتى يستدعي
نصائح طبية

5 أسباب وراء نزيف اللثة بعد خلع ضرس العقل.. متى يكون طبيعيًا ومتى يستدعي

أخبار

المزيد

إعلان

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري