إعلان

"شعب أصيل" عايدة رياض تعلق على تكريمها بمهرجان الجزائر السينمائي

كتب : هاني صابر

09:00 ص 17/04/2026

عايدة رياض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علقت الفنانة عايدة رياض، على تكريمها بمهرجان الجزائر السينمائي الدولي عن مجمل أعمالها التي سبق أن قدمتها في مشوارها الفني.

وكتبت عايدة رياض، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله تم تكريمي في مهرجان الجزائر السينمائي الدولي عن مجمل أعمالي.. أولا سعيدة جدا جدا بالتكريم العظيم ده في دولة عريقة زي الجزائر".

عايدة رياض: "الجزائر بلد التاريخ والحضارة والشعب الأصيل"

وأوضحت عايدة: "الجزائر بلد التاريخ والحضارة والشعب الأصيل الكريم اللي كله ذوق ومحبة.. بجد حسيت وأنا وسطكم إني وسط أهلي وناسي بالظبط".

وتابعت: "الفن في الجزائر ليه طابع مميز وذوق راقي يعكس ثقافة غنية وجميلة وده شيء خلاني فخورة إني اتكرمت على أرضكم وبينكم".

عايدة رياض توجه الشكر للشعب الجزائري على حسن استقبالها

وأضافت عايدة رياض : "شكرا من قلبي لكل القائمين على المهرجان ولكل الشعب الجزائري الرائع على الاستقبال الجميل والحب الكبير اللي شوفته منكم.. الجزائر هتفضل دايمًا في قلبي".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة عايدة رياض مسلسل "جودر" بطولة: ياسر جلال، نور، وفاء عامر، أحمد فتحي.

عايدة رياض مهرجان الجزائر السينمائي مسلسل جودر

أحدث الموضوعات

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

نصائح طبية

رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

