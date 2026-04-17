علقت الفنانة عايدة رياض، على تكريمها بمهرجان الجزائر السينمائي الدولي عن مجمل أعمالها التي سبق أن قدمتها في مشوارها الفني.

وكتبت عايدة رياض، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله تم تكريمي في مهرجان الجزائر السينمائي الدولي عن مجمل أعمالي.. أولا سعيدة جدا جدا بالتكريم العظيم ده في دولة عريقة زي الجزائر".

عايدة رياض: "الجزائر بلد التاريخ والحضارة والشعب الأصيل"

وأوضحت عايدة: "الجزائر بلد التاريخ والحضارة والشعب الأصيل الكريم اللي كله ذوق ومحبة.. بجد حسيت وأنا وسطكم إني وسط أهلي وناسي بالظبط".

وتابعت: "الفن في الجزائر ليه طابع مميز وذوق راقي يعكس ثقافة غنية وجميلة وده شيء خلاني فخورة إني اتكرمت على أرضكم وبينكم".

عايدة رياض توجه الشكر للشعب الجزائري على حسن استقبالها

وأضافت عايدة رياض : "شكرا من قلبي لكل القائمين على المهرجان ولكل الشعب الجزائري الرائع على الاستقبال الجميل والحب الكبير اللي شوفته منكم.. الجزائر هتفضل دايمًا في قلبي".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة عايدة رياض مسلسل "جودر" بطولة: ياسر جلال، نور، وفاء عامر، أحمد فتحي.

اقرأ أيضا:

بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة والجمهور يغازلها