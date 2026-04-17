آخر ملوك مصر في مقهى فاروق.. كواليس زيارة أحمد فؤاد للإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:15 ص 17/04/2026
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور مقهى فاروق ٦ _6
    الملك أحمد فؤاد الثاني في مقهى فاروق ٨_5
    الملك أحمد فؤاد الثاني في مقهى فاروق ٥_4
    الملك أحمد فؤاد الثاني في مقهى فاروق ٣_3
    الملك أحمد فؤاد الثاني في مقهى فاروق ٢_2

في المكان ذاته الذي اعتاد والده الملك فاروق ارتياده قبل عقود، جلس الملك أحمد فؤاد الثاني – آخر ملوك مصر – مساء أمس الخميس، مستعيدًا لمحات من التاريخ في "مقهى فاروق" الشعبي الشهير بمنطقة بحري، وذلك ضمن زيارة خاصة لمدينة الإسكندرية لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين.

زيارة عائلية

الزيارة التي اتسمت بطابع شخصي، رافق فيها الملك أحمد فؤاد الثاني ابنه الأمير محمد علي وأفراد من أسرته؛ حيث توجهوا إلى المقهى التاريخي المطل على كورنيش الإسكندرية، وهو نفسه أحد المكان الذي كان ارتاده والده الملك فاروق قبل عقود طويلة خلال زيارته إلى قصر رأس التين.

واستقبل رواد المقهى وأصحابه ضيوفهم أصحاب السمو الملكي بحفاوة كبيرة، معبرين عن تقديرهم لهذه اللفتة التي تربط الحاضر بماضي المدينة التراثي.

جولة في حضرة الجد المؤسس

وشمل برنامج الزيارة جولة تفقدية لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في عروس البحر المتوسط، كان أبرزها التوقف في ميدان المنشية بقلب مدينة الإسكندرية، حيث حرص الملك أحمد فؤاد الثاني وأسرته على تفقد تمثال جده الأكبر محمد علي باشا، مؤسس الدولة المصرية الحديثة.

برنامج احتفائي بالتراث

تأتي هذه الجولة ضمن برنامج احتفائي يحرص من خلاله الملك أحمد فؤاد الثاني على زيارة المعالم التراثية الكبرى في مصر، لتعزيز الروابط مع المعالم التي شهدت محطات هامة في تاريخ أسرته، مع التركيز على المواقع التي تعكس الهوية المعمارية والثقافية المصرية التي تشتهر بها الإسكندرية.

الملك فاروق أحمد فؤاد الثاني مقهى فاروق الإسكندرية أسرة محمد علي

