جريمة تهز المنيرة الغربية.. أب ينهي حياة طفله بطريقة صادمة بحجة علاجه

كتب : محمد شعبان

11:27 ص 17/04/2026

أب يعذب طفله في جريمة مروعة بالمنيرة الغربية

في واقعة صادمة تكشف جانبًا مظلمًا من العنف الأسري، تحولت محاولة استخراج تصريح دفن إلى جريمة مكتملة الأركان في المنيرة الغربية، بعدما كشف مفتش الصحة تفاصيل مروعة داخل منزل بسيط شمال الجيزة أب أربعيني عذب طفله حتى الموت

بداية الشك كشفت جريمة المنيرة الغربية

اصطحب أب يعمل "مكوجي" مفتش الصحة إلى منزله لمناظرة جثمان طفله الذي لا يتجاوز العاشرة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

آثار تعذيب بجريمة المنيرة الغربية

إلا أن علامات ضرب آثار تعذيب "كي بالنار" واضحة على الجسد أثارت شكوك مفتش الصحة فورًا ما دفع مفتش الصحة لإبلاغ الشرطة على الفور.

مباحث المنيرة الغربية تتحرك

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن رئيس المباحث من ضبط والد الطفل، الذي واجهته الأدلة الدامغة فأقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أنه لم يقصد قتل نجله، بل كان يحاول تأديبه وعلاج مشكلة التبول اللاإرادي.

لم يتحمل الطفل التعذيب القاسي، وفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، لينتهي الحال بالطفل جثة هامدة في المشرحة في انتظار قرار الدفن بينما يقبع الأب خلف القضبان.

جريمة المنيرة الغربية طفل

"شعب أصيل" عايدة رياض تعلق على تكريمها بمهرجان الجزائر السينمائي
عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور

حظك اليوم 17-4: تحذير لهذا البرج.. ومفاجآت عاطفية ومكاسب مالية للبعض
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري
14 طابقًا و1097 غرفة.. وصول السفينة "عايدة" إلى بورسعيد (صور)

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري