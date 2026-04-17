في واقعة صادمة تكشف جانبًا مظلمًا من العنف الأسري، تحولت محاولة استخراج تصريح دفن إلى جريمة مكتملة الأركان في المنيرة الغربية، بعدما كشف مفتش الصحة تفاصيل مروعة داخل منزل بسيط شمال الجيزة أب أربعيني عذب طفله حتى الموت

بداية الشك كشفت جريمة المنيرة الغربية

اصطحب أب يعمل "مكوجي" مفتش الصحة إلى منزله لمناظرة جثمان طفله الذي لا يتجاوز العاشرة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

آثار تعذيب بجريمة المنيرة الغربية

إلا أن علامات ضرب آثار تعذيب "كي بالنار" واضحة على الجسد أثارت شكوك مفتش الصحة فورًا ما دفع مفتش الصحة لإبلاغ الشرطة على الفور.

مباحث المنيرة الغربية تتحرك

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن رئيس المباحث من ضبط والد الطفل، الذي واجهته الأدلة الدامغة فأقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أنه لم يقصد قتل نجله، بل كان يحاول تأديبه وعلاج مشكلة التبول اللاإرادي.

لم يتحمل الطفل التعذيب القاسي، وفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، لينتهي الحال بالطفل جثة هامدة في المشرحة في انتظار قرار الدفن بينما يقبع الأب خلف القضبان.

