أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد، اليوم الجمعة، السفينة السياحية "AIDA STELLA"، القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 2067 سائحًا و648 فردًا من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

برامج سياحية متنوعة للسائحين

ومن المقرر تنظيم برامج سياحية للسائحين تشمل زيارات سريعة إلى مدينة القاهرة، للتعرف على أبرز المعالم الأثرية، إلى جانب جولات داخلية بمدينة بورسعيد لاكتشاف معالمها التاريخية.

مغادرة السفينة مساء اليوم

كما أنه من المنتظر أن تغادر السفينة ميناء غرب بورسعيد مساء اليوم، لاستكمال رحلتها البحرية متجهة إلى ميناء ليماسول، ضمن خط سيرها السياحي.

مواصفات السفينة السياحية

يشار إلى أن السفينة "AIDA STELLA"، التابعة لشركة AIDA Cruises، واحدة من أبرز السفن السياحية العالمية، حيث يبلغ طولها 253 مترًا، وغاطسها 7 أمتار، بحمولة إجمالية تصل إلى 71 ألف طن، وتتكون السفينة من 14 طابقًا، وتضم 1097 غرفة، وقد دخلت الخدمة عام 2013، وتُستخدم في تنظيم رحلات بحرية منتظمة حول العالم، ما يعكس مكانة ميناء بورسعيد على خريطة السياحة البحرية الدولية.