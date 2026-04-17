أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن "دعمه الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء ستة أسابيع من المواجهات العنيفة بين إسرائيل وحزب الله، إلا أنه أبدى "قلقا واضحا" حيال استمرارية صمود هذا الاتفاق.

تحذيرات من خروقات ميدانية

حذّر ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، من أن الاتفاق "قد يكون ضعيفا بالفعل نتيجة استمرار العمليات العسكرية"، داعيا إلى ضمان سلامة المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تخلي "حزب الله" عن سلاحه، وفي المقابل طالب إسرائيل باحترام السيادة اللبنانية ووقف الحرب بشكل نهائي.

J’apporte tout mon soutien au cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël tel que le Président Trump l’a annoncé hier.



J’exprime aussi ma préoccupation qu’il puisse d’ores et déjà être fragilisé par la poursuite d’opérations militaires.



Je demande la sécurité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 17, 2026

الجيش اللبناني يرصد انتهاكات إسرائيلية

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، عن تسجيل "خروقات متعددة" لاتفاق وقف إطلاق النار من قِبل الجانب الإسرائيلي منذ دخوله حيز التنفيذ عند منتصف ليل الجمعة.

واتهمت القيادة العسكرية اللبنانية إسرائيل بارتكاب "سلسلة من الأعمال العدوانية"، مشيرة إلى أن القصف المتقطع طال عدة قرى في جنوب لبنان، مما يضع التهدئة الهشة أمام تحديات أمنية جسيمة.