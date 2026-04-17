ماكرون يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ويحذّر من إضعافه ميدانيًا

كتب : مصطفى الشاعر

11:04 ص 17/04/2026 تعديل في 11:09 ص

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن "دعمه الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء ستة أسابيع من المواجهات العنيفة بين إسرائيل وحزب الله، إلا أنه أبدى "قلقا واضحا" حيال استمرارية صمود هذا الاتفاق.

تحذيرات من خروقات ميدانية

حذّر ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، من أن الاتفاق "قد يكون ضعيفا بالفعل نتيجة استمرار العمليات العسكرية"، داعيا إلى ضمان سلامة المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تخلي "حزب الله" عن سلاحه، وفي المقابل طالب إسرائيل باحترام السيادة اللبنانية ووقف الحرب بشكل نهائي.

الجيش اللبناني يرصد انتهاكات إسرائيلية

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، عن تسجيل "خروقات متعددة" لاتفاق وقف إطلاق النار من قِبل الجانب الإسرائيلي منذ دخوله حيز التنفيذ عند منتصف ليل الجمعة.

واتهمت القيادة العسكرية اللبنانية إسرائيل بارتكاب "سلسلة من الأعمال العدوانية"، مشيرة إلى أن القصف المتقطع طال عدة قرى في جنوب لبنان، مما يضع التهدئة الهشة أمام تحديات أمنية جسيمة.

