أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتب : آية محمد

11:18 ص 17/04/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

انخفضت أسعار الخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك حكومي عاجل لدعم مزارعي "وادي سعال" بجنوب سيناء بعد موجة السيول
أخبار المحافظات

تحرك حكومي عاجل لدعم مزارعي "وادي سعال" بجنوب سيناء بعد موجة السيول
آخر ملوك مصر في مقهى فاروق.. كواليس زيارة أحمد فؤاد للإسكندرية -صور
أخبار المحافظات

آخر ملوك مصر في مقهى فاروق.. كواليس زيارة أحمد فؤاد للإسكندرية -صور
احتفالات واسعة في لبنان مع سريان وقف إطلاق النار برعاية أمريكية ( فيديو)
شئون عربية و دولية

احتفالات واسعة في لبنان مع سريان وقف إطلاق النار برعاية أمريكية ( فيديو)
أجواء حارة مغبرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أجواء حارة مغبرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور
زووم

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور

