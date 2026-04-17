سقط قتيل وأُصيب شخصان آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف منشأة حيوية في مدينة غزة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من "انهيار تفاهمات التهدئة" نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

استهداف محطة تحلية المياه

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت محطة لتحلية المياه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

وبالتزامن مع ذلك، قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق نار كثيف في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، مما زاد من حالة التوتر الميداني في قطاع غزة.

مطالبات لـ "واشنطن والوسطاء"

وفي رد فعل سياسي، طالبت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية، بصفتها "الضامنة" لاتفاق وقف إطلاق النار، والوسطاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم الكاملة.

وشددت الحركة على ضرورة التدخل الفوري لوقف ما وصفتها بـ "جرائم الاحتلال" وإلزامه بتنفيذ كافة استحقاقات الاتفاق المبرم لضمان حماية المدنيين.

حصيلة الضحايا المتزايدة

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد كشفت عن إحصائيات صادمة، حيث بلغ عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي 757 قتيلا، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف مصاب، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية المتقطعة.

وتأتي هذه الغارة الجديدة لتضع اتفاق وقف إطلاق النار أمام "اختبار عسير"، في ظل تكرار استهداف المنشآت الحيوية والمدنية، مما يعزز المخاوف من عودة المواجهات الشاملة وفشل الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع في القطاع المنهك.