موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

كتب : هند عواد

10:58 ص 17/04/2026 تعديل في 11:40 ص

خوان بيزيرا لاعب الزمالك

حدد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق، من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الجزائر، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله البرازيلي خوان بيزيرا.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

يدفع معتمد جمال بعدي الدباع بدلا من خوان بيزيرا الذي أصيب بإجهاد في العضلة الخلفية، في مباراة الذهاب، وغادر بسبب الإصابة الملعب بين الشوطين.

جاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – عدي الدباغ

