احتفالات واسعة في لبنان مع سريان وقف إطلاق النار برعاية أمريكية ( فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

11:08 ص 17/04/2026 تعديل في 11:41 ص

احتفالات لبنان

انطلقت مظاهر الاحتفال في مختلف المناطق اللبنانية مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة 10 أيام، ليُنهي جولة عنيفة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وسط آمال شعبية باستعادة الاستقرار.

إعلان ترامب ودخول الاتفاق حيز التنفيذ

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن توافق الجانبين اللبناني والإسرائيلي على تنفيذ وقف إطلاق النار، والذي بدأ فعليا عند منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك في أعقاب تصعيد عسكري واسع النطاق شهدته الجبهات في الآونة الأخيرة.

أعيرة نارية واحتفالات في شوارع بيروت

أفادت التقارير الميدانية، بأن العاصمة "بيروت" شهدت إطلاقا كثيفا للأعيرة النارية في الهواء احتفاء بالتهدئة، حيث سُمع دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة تبين أنها طلقات احتفالية شملت استخدام أسلحة مضادة للدبابات بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تجمع المواطنون في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعرّضت لدمار كبير خلال الحرب، للتعبير عن فرحتهم بتوقف القصف.

تحذيرات من الجيش وحزب الله للنازحين

على الرغم من أجواء الاحتفال، وجّه الجيش اللبناني وحزب الله نداءات عاجلة للسكان والنازحين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وضبط النفس.

وحثت البيانات الصادرة النازحين الراغبين في العودة إلى مناطق الجنوب على التمهل والالتزام بتعليمات القوى الأمنية لضمان سلامتهم خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة.

وتبقى أنظار اللبنانيين مشدودة نحو الأيام العشرة المقبلة، وسط آمال عريضة بأن يتحول هذا الوقف المؤقت لإطلاق النار إلى تهدئة دائمة تُنهي حقبة من الدمار، وتسمح بعودة آمنة وشاملة لكافة النازحين إلى قراهم ومدنهم التي هجروها قسرا.

