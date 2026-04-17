الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

20:45

تولوز

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

كتب : هند عواد

10:19 ص 17/04/2026

الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الجزائر، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله البرازيلي خوان بيزيرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على قناة بى ان سبورت 3 المشفرة، كما تنقل بالمجان عبر قناة تايم سبورتس الأرضية.

جدير بالذكر أن الزمالك حسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بعد تصدر المجموعة الرابعة التي تضم كل من، المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد، وذلك بـ11 نقطة.

وفي ربع النهائي فاز الزمالك على أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

حقيقة اعتزال المطربة فيروز الغناء.. نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح
فرصة عظيمة للسلام.. ترامب يوجه رسالة حاسمة لـ"حزب الله"
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
عشاء تحول إلى مأساة.. تفاصيل تسمم 19 عاملًا داخل مزرعة عنب بالمنيا
أنغام تغني بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بحضور نجوم الفن
