إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الجزائر، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله البرازيلي خوان بيزيرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على قناة بى ان سبورت 3 المشفرة، كما تنقل بالمجان عبر قناة تايم سبورتس الأرضية.

جدير بالذكر أن الزمالك حسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بعد تصدر المجموعة الرابعة التي تضم كل من، المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد، وذلك بـ11 نقطة.

وفي ربع النهائي فاز الزمالك على أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

قبل موقعة الزمالك بالقاهرة.. ماذا يفعل شباب بلوزداد خارج ملعبه؟

وسط جماهير غفيرة.. 3 سيناريوهات تؤهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية



