إخلاء سوق لأعياد الميلاد في برلين بسبب المخاوف الأمنية

أخلت الشرطة الألمانية، مساء اليوم السبت، سوق أعياد الميلاد في ميدان برايتشايدبلاس بعد ورود أدلة إليها بوجود جسم غريب يثير الريبة، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات الهجوم الإرهابي الذي شهدته برلين قبل ثلاث سنوات.

وقالت الشرطة على موقع تويتر إن احتفالية بكنيسة القيصر فيلهيلم أنهيت قبل موعدها أيضا لهذا السبب.

وتابعت الشرطة أن جميع رواد السوق قد غادروا المكان "بهدوء"، وأنها تقوم حاليًا بتفتيش المنطقة، حسبما ذكرت "دويتشه فيله" الألمانية.

وأعاد التحذير ذكريات الهجوم الإرهابي الذي قام به أنيس عامري قبل ثلاث سنوات، إذ كان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم عامري باستخدام شاحنة عام 2016 مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية عامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.

وأعاد التحذير ذكريات الهجوم الإرهابي الذي قام به أنيس عامري قبل ثلاث سنوات، إذ كان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم عامري باستخدام شاحنة عام 2016 مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية عامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.