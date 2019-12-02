وفاة الأمير متعب آل سعود الأخ غير الشقيق للملك سلمان

القاهرة - (مصراوي):

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وكان عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، إذ قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.