من هو حسان دياب المُكلف بتشكيل حكومة لبنان الجديدة؟

القاهرة - (مصراوي)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الخميس، عن تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، في نبأ لها تزامنًا مع كلمة الرئيس، بأن قوات الأمن توجهت إلى منزل دياب تحسبًا لأي تظاهرات محتملة أمام منزله، خاصة في ظل الدعوات المنتشرة في لبنان للتظاهر أمام منزله.

وذكرت الوكالة الوطنية، أن الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس عون اليوم، حصد خلالها المرشح الدكتور حسان دياب على 69 صوتًا، فيما حصد السفير نواف سلام، 13 صوتًا، وصوتًا واحدًا للدكتورة حليمة قعقور، فيما امتنع عن التصويت 42 آخرين.

وخلال الاستشارات النيابية اليوم، اتفقت أغلب الكتل النيابية على تسمية حسان دياب، لتكليفه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وبحسب الوكالة فإن دياب المدعوم من حزب الله، توجه إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون والاجتماع به.

وأجرى الرئيس اللبناني، مشاورات مع النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد، على منذ صباح اليوم الخميس.

حسان دياب المدعوم من حزب الله، ولد في 6 يناير عام 1959، في بيروت، درس هندسة الاتصالات، ووماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر عام 1985.

في نفس العام انضم إلى هيئة التدريس بجامعة الأمريكية في بيروت، وعمل أستاذًا للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

لديه ما يقرب من 130 بحثًا منشورًا في عدة مجلات علمية دولية ومؤتمرات عالمية.

شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس بين عامي 2004 و2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان، أكتوبر من عام 2006، عيين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

وشغل دياب، منصب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 2011 حتى 2014، كما تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة بكافة المدن والمناطق، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وللمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة للاقتصاد اللبناني المتدهور، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف خاصة.