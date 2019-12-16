ترامب: واشنطن تراقب كوريا الشمالية عن كثب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيصاب بالإحباط إذا كان هناك شيء ما يفعل في شمال كوريا الشمالية، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستشاهد ما يحدث قريبًا.

كما قال ترامب اليوم الاثنين إنه سيصاب بخيبة أمل إذا كان هناك شيء "قيد التنفيذ" في كوريا الشماليةـ وأن الولايات المتحدة تراقب الأنشطة في الدولة الآسيوية عن كثب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة، مما زاد المخاوف من أن البلدين قد يعودان إلى مسار التصادم الذي كانا عليه قبل بدء الدبلوماسية العام الماضي.

ووصل المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ، ستيفن بيجون، إلى سيول يوم الأحد وسط تكهنات بأنه قد يحاول إنقاذ المفاوضات من خلال الوصول إلى كوريا الشمالية، التي تعهدت باتخاذ "مسار جديد" غير محدد إذا فشلت واشنطن في تخفيف موقفها قبل نهاية السنة.